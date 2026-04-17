Bugün gökyüzünde dev bir kapı açılıyor! 27 derece Koç burcu Yeniayı: Gelecek 1 yılınız şekillenebilir

Dünya, 2026 yılının en radikal dönüşüm noktalarından birine tanıklık ediyor. Zodyak'ın ilk burcu olan Koç'ta gerçekleşen bu Yeniay, sadece "yeni bir ay" değil, aynı zamanda hayatınızın gelecek 12 ayını dizayn edecek bir "reset" (sıfırlama) düğmesi görevi görüyor.