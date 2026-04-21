Bugün hangi maçlar oynanacak, nerede ve saat kaçta yayınlanacak? 21 Nisan Salı maç listesi açıklandı!

21 Nisan Salı 2026 maç programı, liglerde ve kupalarda kaderi belirleyecek karşılaşmalara sahne olmaya hazırlanıyor. Takımlar hem şampiyonluk hem de Avrupa kupalarına katılım hedefleri doğrultusunda kritik mücadeleler için yarışacak. Bu nedenle "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:39
21 Nisan Salı 2026 maç programı sadece lig maçlarıyla sınırlı kalmıyor. Kupa mücadeleleri de günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Bu geniş program, futbol tutkunlarına gün boyu sürecek olan bir spor maratonu sunuyor. Günün sonunda ise futbolseverleri ekran başına kilitleyen bu yoğun fikstür, spor dünyasında heyecanın giderek arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA KRİTİK RANDEVU

  • 20:30 Konyaspor - Fenerbahçe (ATV)

LA LİGA

  • 20:00 Athletic Bilbao - Osasuna (S Sport Plus)
  • 20:00 Mallorca - Valencia (S Sport Plus)
  • 22:30 Real Madrid - Alaves (S Sport Plus)
  • 22:30 Girona - Real Betis (S Sport Plus)
DİĞER MAÇLAR

  • 22:00 Como - Inter (TRT Spor)
  • 22:00 Brighton and Hove Albion - Chelsea (BeIN Sports 3)
