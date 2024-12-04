Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4ARALIK
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)
20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)