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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

Bugün hangi maçlar var sorusu yanıt arıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği fikstürde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig,ve Zirrat Türkiye Kupası maçları yakından takip ediliyor. Peki, 4 Aralık Çarşamba bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:23
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

Bugünkü maçlar listesi yayınlandı! ZTK heyecanının yaşanacağı günde birçok karşılaşma ekrana geliyor. Premier Lig'den LaLiga'ya kadar birçok mücadele bugün gerçekleşiyor. Athletic Bilbao - Real Madrid karşılaşması da bugün izleyenleri ile buluşacak. İşte, 4 Aralık Çarşamba günün maçları!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4ARALIK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)

13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:30 Menemen FK - Elazığspor

13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor

13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK

13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)

18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)

20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

PREMİER LİG

22:30 Southampton - Chelsea

22:30 Everton - Wolverhampton

22:30 Manchester City - Nottingham Forest

22:30 Newcastle United - Liverpool

23:15 Aston Villa - Brentford

23:15 Arsenal - Manchester United

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

LALİGA

23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜR

6 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor – Antalyaspor

16.00 Göztepe – Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe

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