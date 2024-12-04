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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Aralık 2024 Çarşamba günün maçları

Bugün hangi maçlar var sorusu yanıt arıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği fikstürde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig,ve Zirrat Türkiye Kupası maçları yakından takip ediliyor. Peki, 4 Aralık Çarşamba bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?