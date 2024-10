3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi Maçları

Hoffenheim vs Dynamo Kiev: 19:45

Lazio vs Nice: 19:45

Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: 19:45

Olympiakos vs Braga: 19:45

Rigas Skola vs Galatasaray: 19:45

Ferencvarosi TC vs Tottenham: 19:45

Karabağ vs Malmö: 19:45

Sociedad vs Anderlecht: 19:45

Slavia Prague vs Ajax: 19:45