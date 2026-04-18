Güncel Maç Programı (18 Nisan Cumartesi): Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Futbol tutkunları "bugün hangi maçlar var" sorusuna yanıt ararken 18 Nisan Cumartesi maç programı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da futbolseverlerin odağına yerleşmiş durumda. Özellikle Süper Lig'de kritik karşılaşmalar oynanırken Premier Lig ve Serie A'da da birbirinden önemli maçlar sahne alıyor. Günün en dikkat çeken karşılaşması ise Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2026 09:50
Güncel Maç Programı 18 Nisan Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

18 Nisan 2026 maç programı, futbolseverler için adeta bir futbol şöleni sunuyor. Süper Lig maçları, Premier Lig derbileri ve Avrupa'nın önemli karşılaşmaları aynı gün içinde oynanırken, futbol gündemi tamamen yoğun bir tempoya giriyor ve futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün öne çıkan Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi ise zirve yarışını doğrudan etkileyecek nitelikte görülüyor.

Güncel Maç Programı 18 Nisan Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

SÜPER LİG

  • 14:30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor (beIN Sports 1)
  • 17:00 Kocaelispor-Göztepe (beIN Sports 1)
  • 20:00 Gençlerbirliği-Galatasaray (beIN Sports 1)
Güncel Maç Programı 18 Nisan Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

PREMİER LİG

  • 14:30 Brentford-Fulham (beIN Sports 3)
  • 17:00 Newcastle-Bournemouth (beIN Sports 3)
  • 17:00 Leeds United-Wolverhampton (beIN Sports 2)
  • 19:30 Tottenham-Brighton (beIN Sports 3)
  • 22:00 Chelsea-Manchester Utd (beIN Sports 3)
Güncel Maç Programı 18 Nisan Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

SERİE A

  • 16:00 Udinese-Parma (S Sport Plus)
  • 19:00 Napoli-Lazio (S Sport Plus)
  • 21:45 Roma-Atalanta (S Sport Plus)
Güncel Maç Programı 18 Nisan Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

İSPANYA - KRAL KUPASI FİNAL

  • 22:00 Atletico Madrid-Real Sociedad (S Sports Plus)

DİĞER MAÇLAR

  • 18:00 Lorient-Marsilya (beIN Sports 4)
  • 20:00 Angers-Le Havre (beIN Sports 4)
  • 19:30 Eintracht Frankfurt-Leipzig (S Sport Plus)