Bugünkü Maç Programı: 30 Nisan Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunlarının merakla takip ettiği 30 Nisan maç programı, birbirinden kritik karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri, günün en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor. Aynı zamanda TFF 2. Lig Play-Off karşılaşmaları da heyecanı zirveye taşıyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 16:02
30 Nisan maç programı, hem Avrupa hem de Türkiye liglerinde önemli karşılaşmaları bir araya getirerek futbolseverlere dolu bir gün sunmayı amaçlıyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak yarı final maçları, günün zirve noktası olacak. Böylece bugünün oynanacak maç programı, günün erken saatlerinden geceye kadar yoğun bir futbol maratonunu izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

TFF 2. LİG PLAY-OFF

  • 16:00 Kahramanmaraş İstiklal - Mardin 1969 (Tivibu Spor)
  • 16:00 Adana 01 FK - Elazığspor (Tivibu Spor 4)

  • 17:00 Aliağa FK - Muşspor (Tivibu Spor 3)
  • 20:00 Şanlıurfaspor - Muğlaspor (Tivibu Spor)
UEFA AVRUPA LİGİ

  • 22:00 Braga-Freiburg (Tabii Spor)
  • 22:00 Nottingham Forest-Aston Villa (TRT Spor)
UEFA KONFERANS LİGİ

  • 22:00 Rayo Vallecano-RC Strasbourg (Tabii Spor)
  • 22:00 Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (TRT 1)
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör