Bugün İstanbul’da okul var mı? 3 Mart Salı günü İstanbul’da okullar tatil mi? Öğrenci vahşetinde Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti!

SON DAKİKA… Türkiye, İstanbul Çekmeköy'deki öğrenci vahşetiyle sarsıldı. 17 yaşındaki F.S.B. Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile 15 yaşındaki S.K.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik kurtarılamadı. Acı olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandığını açıkladı. Sosyal medyada ise bugün İstanbul'da okullara ara verildiği iddiası yayıldı. Bunun üzerine hem veliler hem de öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nden açıklama beklemeye başladı. Peki İstanbul'da bugün okul var mı? İşte son durum!