Bugün İstanbul’da okul var mı? 3 Mart Salı günü İstanbul’da okullar tatil mi? Öğrenci vahşetinde Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti!

Türkiye'yi sarsan acı olayın ardından, sosyal medyada İstanbul'da bazı ilçelerde okulların eğitime ara vereceği iddiası ortaya atılmıştı. Sosyal medyada yapılan açıklamada "Bugün İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenimiz Fatmanur Çelik'in öğrencisi tarafından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eğitim camiası olarak yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarsmıştır.

Meslektaşımıza yönelik şiddeti kınamak ve eğitimde şiddete karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla sendikaların aldığı karar doğrultusunda 03/03/2026 (yarın) tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Bu nedenle belirtilen tarihte ders yapılmayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.