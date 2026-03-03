Trend Galeri Trend Yaşam Bugün İstanbul’da okul var mı? 3 Mart Salı günü İstanbul’da okullar tatil mi? Öğrenci vahşetinde Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti!

SON DAKİKA… Türkiye, İstanbul Çekmeköy'deki öğrenci vahşetiyle sarsıldı. 17 yaşındaki F.S.B. Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile 15 yaşındaki S.K.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik kurtarılamadı. Acı olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandığını açıkladı. Sosyal medyada ise bugün İstanbul'da okullara ara verildiği iddiası yayıldı. Bunun üzerine hem veliler hem de öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nden açıklama beklemeye başladı. Peki İstanbul'da bugün okul var mı? İşte son durum!

Giriş Tarihi: 03.03.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 11:51
SON DAKİKA… İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B. dersleri yüzünden yaşadığı tartışmada, Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 9. Sınıf öğrencisi Salih. K. ve Kimya öğretmeni Zeynep A.'yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, yaralanan öğretmen ile öğrencinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Türkiye'yi sarsan vahşetin ardından sosyal medyada İstanbul'da eğitime ara verildiği söylentileri yayıldı. Bu iddiaların üzerine hem veli hem de öğrencilerin gözleri Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamadaydı.

Türkiye'yi sarsan acı olayın ardından, sosyal medyada İstanbul'da bazı ilçelerde okulların eğitime ara vereceği iddiası ortaya atılmıştı. Sosyal medyada yapılan açıklamada "Bugün İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenimiz Fatmanur Çelik'in öğrencisi tarafından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eğitim camiası olarak yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarsmıştır.

Meslektaşımıza yönelik şiddeti kınamak ve eğitimde şiddete karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla sendikaların aldığı karar doğrultusunda 03/03/2026 (yarın) tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Bu nedenle belirtilen tarihte ders yapılmayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine veliler, 3 Mart Salı günü İstanbul'da okul var mı? Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Ancak henüz İstanbul Valiliği yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde lisede bir öğrencinin saldırısı sonucunda bir öğretmenin hayatını kaybettiği, bir öğretmen ve öğrencinin de yaralandığı olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: ACISINI TARİF ETMEK KOLAY DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Bakan Tekin mesajında şu ifadeleri kullandı: İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybettik. Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir. Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısıdır. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralanan öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN TAZİYE MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Vali Gül mesajına, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, menfur bir saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Başta ailesi olmak üzere öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.