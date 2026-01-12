Trend Galeri Trend Yaşam Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? İşte Valilik duyuruları ile 12 Ocak eğitime ara veren iller listesi

Kar yağışı ve dondurucu soğuklar İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hayatı etkiliyor. Meteoroloji uyarılarının ardından öğrenciler ve aileler 12 Ocak Pazartesi okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte tatil edilen iller ve ilçeler…

Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:31
Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı İstanbul, Ankara ve çevresindeki birçok kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı hızla artarken, veliler ve öğrenciler 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte tatil edilen iller ve ilçeler…

KAR TATİLİ OLAN İLLER 12 OCAK 2026

12 Ocak 2026 kar tatili olan iller için açıklamalar ilgili illerin Valiliklerinden gelmeye başladı.

İşte, kar tatili olan iller listesi:

İSTANBUL

İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

ANKARA

Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildi. Ancak kent genelinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

Valiliğin açıklaması şu şekilde;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

KOCAELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda;

İlimiz yüksek kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, taşımalı eğitime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KAYSERİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Sarız Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır" denildi.

MALATYA

Malatya'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 12 Ocak pazartesi günü ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ADANA'DA BİR İLÇE

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı pazartesi günü 5 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 4 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla 5 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 4 ilçede ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlçe kaymakamlıklarımızla yapılan değerlendirme sonucunda; beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak 2026 Pazartesi günü; Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar ilçelerimizde 1 (bir) gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban, Sivrice ilçelerimizde; taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretim devam edecektir." İfadeleri yer aldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

SİVAS

Sivas genelinde eğitime bir (1) gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, ilimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla;

Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ile birlikte bir belde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgâr, don ve buzlanma nedeniyle, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, Büyükkalecik ve merkeze bağlı Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitime, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

KÜTAHYA

Kütahya Dumlupınar Kaymakamlığı, ilçede olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Dumlupınar ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Dumlupınar Kaymakamlığı kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12.01.2026 günü ilçe genelindeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" denildi.

YALOVA

Yalova genelinde;
Resmî ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları,motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır.
Ancak sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personel bu kapsamın dışındadır.
8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacaktır.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

SİNOP

Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ilçeye bağlı bazı köylerde taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi. Buna göre Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlardan Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ise ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı vurgulandı. Valilik, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR/ÇERMİK

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Bu nedenle 12 Ocak pazartesi günü, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.