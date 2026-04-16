Bugün okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş ve diğer illerde okullar var mı?

16 Nisan 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 81 ilde okulların tatil olup olmadığı gündemin odağına yerleşti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından sendikaların aldığı iş bırakma kararlarıyla birlikte eğitim-öğretim süreci yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:42
14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te yaşanan olayın ardından Türkiye, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı. Kentte bir okulda gerçekleşen saldırıda can kayıpları yaşandığı bildirildi. Bu süreçte 16 Nisan itibarıyla okulların durumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda netleşmektedir.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta 16 ve 17 Nisan tarihlerinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildiği açıklandı. Alınan karar yalnızca il genelini kapsarken, Türkiye'nin diğer illeri için geçerli bir tatil uygulaması bulunmadığı bildirildi.

Bu kapsamda 16 Nisan Perşembe günü Kahramanmaraş ve Şanlıurfa dışında kalan tüm illerde eğitim normal şekilde devam edecek.

BAKAN TEKİN DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırının ardından eğitim camiasına başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Bakan Tekin, okul güvenliğine ilişkin kararlılık mesajı vererek, bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında, eğitim ortamlarında güvenlik ve huzurun öncelik olduğunu vurgulayan Tekin, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. Ayrıca olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

17 NİSAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

17 Nisan Cuma günü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa dışındaki tüm illerde eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir gelişme olması halinde, kamuoyu bilgilendirilecek.

