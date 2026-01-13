Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜN SATIŞTA! Bu hafta BİM'de neler var? 13-16 Ocak'ta: Örgü ipleri,retro radyo,nevresimler...

BUGÜN SATIŞTA! Bu hafta BİM'de neler var? 13-16 Ocak'ta: Örgü ipleri,retro radyo,nevresimler...

BİM, 13–16 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalog fırsatlarını duyurdu. Bu haftaki indirimler; temel gıdadan mutfak ürünlerine, elektroniklerden küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ev tekstili, giyim ve oyuncak ürünlerinin de yer aldığı katalog, geniş ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor.Haftanın öne çıkan ürünleri arasında kablosuz süpürge, örgü ipleri, nevresim takımları ve retro radyo dikkat çekiyor.Peki, bu hafta BİM aktüel ürünleri neler?

Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:07