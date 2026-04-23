Güncel 23 Nisan Perşembe TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var, saat kaçta yayınlanacak?

Güncel 23 Nisan Perşembe TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var, saat kaçta yayınlanacak?

23 Nisan Perşembe TV yayın akışı, bayram coşkusunun yaşandığı bu özel günde izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Evde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, "Bugün televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Nisan Perşembe ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 16:07
23 Nisan 2026 TV yayın akışı içerisinde öne çıkan diziler, programlar ve yarışmalar, farklı kanallarda geniş bir seyir yelpazesi sunuyor. Özellikle bugünün çocuk bayramı olması ile içerikler ön plana çıkan ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanan yapımlar, farklı türlerde alternatifler oluşturuyor. Gün boyu süren programların ardından akşam kuşağında popüler yapımlar dikkat çekiyor.

23 NİSAN PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - atv Gün Ortası
  • 14:00 - Mutfak Bahane
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 - atv Ana Haber
  • 19:45 - Kupa Günlüğü
  • 20:45 - Beşiktaş - Alanyaspor
  • 22:50 - Kim Milyoner Olmak İster? (Özel Bölüm)
23 NİSAN PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Küçük Ağa
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Yüz Numaralı Adam
  • 21:45 - The Traitors Türkiye
  • 23:30 - Nil'de Ölüm

23 NİSAN PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - Bahar
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Eyvah Eyvah 3
  • 22:15 - Yedi Bela Hüsnü
  • 00:15 - Gece Hattı
23 NİSAN PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:40 - Bir Dönüm Noktası "23 Nisan 1920"
  • 07:05 - Beni Böyle Sev
  • 08:00 - Anıtkabir'de Naklen Yayın
  • 08:20 - Beni Böyle Sev
  • 09:15 - Anıtkabir'den Naklen Yayın
  • 09:35 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 - Seksenler
  • 16:00 - 23 Nisan Gala Özel
  • 18:30 - Bir Dönüm Noktası "23 Nisan 1920"
  • 19:00 - Ana Haber
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Lingo Türkiye
  • 21:30 - Ya İstiklal Ya Ölüm

23 NİSAN PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - Aramızda Kalsın
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
  • 00:15 - Çirkin (Tekrar)
23 NİSAN PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 12:30 - Survivor Ekstra
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör