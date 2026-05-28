Bugün televizyonda neler var? 28 Mayıs 2026 ATV, TRT1, Show Tv, Kanal D Star TV yayın akışı

Kurban Bayramı'nın 2. gününde televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D ve Star TV'nin 28 Mayıs 2026 Perşembe yayın akışları belli olurken, bayram akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için bugünkü yapımlar belli oldu. İşte kanalların güncel TV yayın akışı.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 15:48
Bu akşam ATV'de yeniden başlayan Var Mısın Yok Musun yarışması dikkat çekerken, akşam saatlerinde hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler için kanalların güncel yayın listesi belli oldu. İşte 28 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyiciyi bekleyen yapımlar…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 A.B.İ.
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
22:15 Var Mısın Yok Musun
00:40 Var Mısın Yok Musun

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar
10:30 Hayat Bayram Olsa
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler: Sazan Sarmalı
22:30 Sakar Şakir
00:15 Gece Hattı

TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Tay 2: Ebabil Takımı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:00 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı Kurban
23:00 Taşacak Bu Deniz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
23:00 Kurtuluş Son Durak
00:45 Kurtuluş Son Durak

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Bayram Hikayesi (yerli film)
22:15 Bir Bayram Hikayesi
00:15 Mega Deprem