Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

Bu akşam ekranlarda yayınlanacak içerikler, çeşitliliği ile izleyicilere geniş bir seyir yelpazesi sunuyor. 12 Nisan 2026 TV yayın akışı listesinde hem yerli diziler hem de eğlence programları öne çıkıyor. Peki bu akşam hangi diziler ve programlar var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın listesi…

Giriş Tarihi: 12.04.2026 15:05
Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

12 Nisan 2026 TV yayın akışı, izleyicilere dopdolu bir akşam vadediyor. Haftanın en çok izlenen günlerinden biri olan Pazar akşamında TV yayın akışı içerisinde diziler, yarışma programları ve filmler dikkat çekiyor. Özellikle prime time kuşağında yer alan yapımlar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanırken kanallar arasında ciddi bir rekabet bekleniyor.

Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI 12 NİSAN 2026

  • 07.30 atv'de Hafta Sonu
  • 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11.20 Dizi TV
  • 12.10 Robot Köpek (Yabancı Sinema)
  • 14.10 A.B.İ
  • 17.00 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI 12 NİSAN 2026

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 08.30 Konuştukça
  • 09.45 Magazin D Pazar
  • 12.45 Pazar Gezmesi
  • 13.45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Haber
  • 20.00 Güller ve Günahlar
  • 23.15 The Traitors Türkiye
Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 NİSAN 2026

  • 08.00 Delikanlı
  • 10.00 Pazar Sürprizi
  • 13.00 Delikanlı
  • 16.15 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı
  • 22.45 Tarkan Rıfkı
Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

STAR TV YAYIN AKIŞI 12 NİSAN 2026

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 08.00 Çirkin
  • 11.00 Tülin Şahin İle Moda
  • 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
  • 15.30 Sevdiğim Sensin
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çirkin
Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 NİSAN 2026

  • 06.35 Beni Böyle Sev
  • 08.55 Diriliş Ertuğrul
  • 11.45 Enine Boyuna
  • 13.00 Yurda Dönüş
  • 14.00 Cennetin Çocukları
  • 17.30 Kod Adı Kırlangıç
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Teşkilat
Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi

TV8 YAYIN AKIŞI 12 NİSAN 2026

  • 08.00 Oynat Bakalım
  • 08.30 Gençlik Rüzgarı
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 16.30 Survivor Panorama
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026