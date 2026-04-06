Bugün Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de neler var? 6 Nisan Pazartesi TV yayın akışı!

Bugün Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de neler var? 6 Nisan Pazartesi TV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri için haftanın ilk günü olan 6 Nisan 2026 Pazartesi; birbirinden farklı dizi, film ve programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını arayanlar için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı netleşti. İşte yapımlar ve saatlerine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2026 13:00
6 Nisan Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, sinema ve yarışma seçenekleri öne çıkıyor. Özellikle Survivor 2026, Uzak Şehir ve Delikanlı gibi yapımlar ile rekabetin oldukça yoğun olacağı tahmin ediliyor. Haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için zengin bir yayın akışı ekranlarda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN PAZARTESİ 2026

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Dayı 2 (TV'de ilk/ Yerli Sinema)
  • 22.20 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI 6 NİSAN PAZARTESİ 2026

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN PAZARTESİ 2026

  • 06.30 Sandık Kokusu
  • 09.30 Siyah Kalp
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı
  • 22.30 Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN PAZARTESİ 2026

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
  • 22.30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 NİSAN PAZARTESİ 2026

  • 06.35 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI 6 NİSAN PAZARTESİ 2026

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026