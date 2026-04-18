Güncel 18 Nisan Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi: Bugün TV'de neler var?

Televizyon kanalları, hafta sonu için hazırladıkları içeriklerle izleyicilere keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. 18 Nisan 2026 TV yayın akışı; dizi, film ve yarışma formatındaki programlarıyla dikkat çekerken özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İzleyiciler Bugün televizyonda ne var? araştırmaları yaparken ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışına dair detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 18.04.2026 15:18
Hafta sonu olması nedeniyle 18 Nisan 2026 TV yayın akışı, her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Evde vakit geçirmek isteyenler için bugünün yayın akışı birbirinden iddialı dizi ve programlarla dikkat çekiyor. Gün boyunca yayınlanan yaşam, magazin ve eğlence programlarının ardından akşam saatlerinde diziler ve yarışmalar ön plana çıkıyor.

18 NİSAN CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 Atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 A.B.İ
  • 13:40 Kuruluş Orhan
  • 16:50 Hükümet Bey / Yerli Sinema
  • 19:00 Atv Ana Haber
  • 20:00 Bebek Firarda / Yabancı Sinema
  • 21:50 A.B.İ
  • 00:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet / Yerli Sinema
18 NİSAN CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 The Traitors Türkiye
  • 15:45 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Güller ve Günahlar
  • 00:15 Uzak Şehir
18 NİSAN CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:48 İstiklal Marşı
  • 05:50 Yedi Numara
  • 06:35 Beni Böyle Sev
  • 08:55 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:15 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 Yaşam Başka Yerde
  • 11:50 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey / Türk Sineması
  • 13:35 3'te 3
  • 15:50 Aile Meselesi / Türk Sineması
  • 17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
18 NİSAN CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Delikanlı
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Kızılcık Şerbeti
  • 15:30 Delikanlı
  • 18:25 Show Haber
  • 20:00 Lohusa
  • 22:30 Tur Rehberi
18 NİSAN CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 Ejderham ve Ben / Yabancı Film
  • 11:00 Sevdiğim Sensin
  • 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
  • 15:30 Çirkin
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin
  • 22:30 Çirkin
18 NİSAN CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
  • 00:15 Survivor Ekstra / Canlı