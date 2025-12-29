Bugün Van'da okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Van kar tatili haberleri
Van'da kar yağışı etkisini giderek artırıyor. Kent genelinde olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 29 Aralık Pazartesi günü Van'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusundaki son durum ve Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Van'da bugün okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:16