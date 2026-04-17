Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 17 Nisan Cuma maç listesi!

Hem Süper Lig hem de Avrupa'nın liglerinde oynanacak karşılaşmalar, 17 Nisan Cuma 2026 maç programını oldukça yoğun hale getiriyor. Futbolseverler için dopdolu geçecek bu akşam, heyecan dolu anlara sahne olacak ve birçok önemli sonucu beraberinde getirecek. Spor tutkunları tarafından bugünkü maçlar ve yayın bilgileri merak edilirken, gözler özellikle Kadıköy'de oynanacak dev randevuya çevrildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:01
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 17 Nisan Cuma maç listesi!

Futbol heyecanı 17 Nisan 2026 Cuma günü zirveye çıkmaya hazırlanıyor. Bugünkü maç programı, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kritik karşılaşmalara sahne olacak. Özellikle Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirmesi nedeniyle günün en çok merak edilen mücadelesi olarak öne çıkıyor.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 17 Nisan Cuma maç listesi!

SÜPER LİG

  • 20:00 Antalyaspor-Konyaspor (beIN Sports 2)
  • 20:00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 17 Nisan Cuma maç listesi!

SERİE A

  • 19:30 Sassuolo-Como (S Sport Plus)
  • 21:45 Inter-Cagliari (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 17 Nisan Cuma maç listesi!

DİĞER KRİTİK RANDEVULAR

  • 21:45 Lens - Toulouse (beIN Sports 3)
  • 21:30 St. Pauli - Köln (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 17 Nisan Cuma maç listesi!