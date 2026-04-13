Bugünkü maç programı: 13 Nisan Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün karşılaşmaları!

Futbol dünyasında heyecan dolu bir gün daha başladı. 13 Nisan Pazartesi maç programı, milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alırken, takvimdeki karşılaşmalar zirve yarışını doğrudan etkileyecek gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bu süreçte oynanacak her maç, şampiyonluk yolunda belirleyici rol üstleniyor. Peki Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar var?

Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:09
Futbolseverler için dopdolu geçecek bugünkü maç programı, hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa sahnesinde oynanacak karşılaşmalar ile sezonun kaderini etkileyecek. Özellikle Süper Lig'deki rekabetler ile alınacak sonuçlar şampiyonluk yarışında yeni senaryoları beraberinde getirebilir. Bugünün yoğun fikstürü, futbolseverlere adeta bir şölen sunuyor. 13 Nisan maç programı kapsamında oynanacak karşılaşmalar ve yayın bilgileri şu şekilde:

SÜPER LİG

  • 20:00 Eyüpspor - Samsunspor (beIN SPORTS 1)
  • 20:00 Ç.Rizespor - Gaziantep FK (beIN SPORTS 2)

1. LİG

  • 16:00 Sivasspor - İstanbulspor (TRT Spor / beIN SPORTS MAX 1)
  • 17:00 Erzurumspor - Boluspor (TRT Spor / beIN SPORTS MAX 2)
  • 20:00 Amedspor - Ümraniyespor (TRT Spor / beIN SPORTS MAX 1)
  • 20:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Avaz / beIN SPORTS MAX 2)

PREMİER LİG

  • 22:00 Manchester United - Leeds United (beIN CONNECT / beIN SPORTS 3)

SERİE A

  • 21:45 Fiorentina - Lazio (S Sport 2 / S Sport Plus)

LALİGA

  • 22:00 Levante - Getafe (S Sport / S Sport Plus)