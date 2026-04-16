Trend Galeri Trend Yaşam Bugünkü maç programı: 16 Nisan Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Kritik karşılaşmalar öncesinde spor tutkunları tarafından "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemin üst sıralarında yer aldı. İşte izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan mücadeleler...

Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:35
Spor dünyası, oynanacak mücadeleler ile seyirciye dolu bir program vadediyor. 16 Nisan maç programı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. İlk maçlarda alınan sonuçların ardından her golün büyük önem taşıdığı karşılaşmalar, futbolseverlere yüksek tempolu bir gün yaşatacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

  • 19:45 Celta Vigo - Freiburg (Tabii Spor)
  • 22:00 Nottingham Forest - FC Porto (Tabii Spor)
  • 22:00 Aston Villa - Bologna FC (Tabii Spor)
  • 22:00 Real Betis - Braga (Tabii Spor)

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI

  • 19:45 AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk (Tabii Spor)
  • 22:00 AEK - Rayo Vallecano (Tabii Spor)
  • 22:00 Fiorentina - Crystal Palace (Tabii Spor)
  • 22:00 Strasbourg - Mainz (Tabii Spor)

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Futbolun yanı sıra günün spor programında farklı branşlarda da önemli mücadeleler bulunuyor:

  • 16:00 Bursa BB - Fenerbahçe Medicana / Valeybol (TRT Spor)
  • 19:00 Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank / Valeybol (TRT Spor)
  • 21:00 Asvel - Fenerbahçe Beko / Basketbol (S Sport)

