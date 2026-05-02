Maç Programı Belli Oldu! Bugün (2 Mayıs Cumartesi) hangi maçlar var, saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Maç Programı Belli Oldu! Bugün (2 Mayıs Cumartesi) hangi maçlar var, saat kaçta, nerede yayınlanacak?

"Bugün hangi maçlar var?" sorusu spor tutkunlarının gündeminde. Mayıs ayının ilk hafta sonu, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir programla başlıyor. Türkiye'de gözler Süper Lig'deki ve Trendyol 1. Lig'deki rekabetlere çevriliyor. Avrupa'da ise Premier Lig, La Liga ve Serie A sahnelerinde yaşanacak mücadeleler izleyiciye bir futbol şöleni yaşatmayı hedefliyor. İşte 2 Mayıs Cumartesi gününe ait maçlar ve yayın bilgilerine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 02.05.2026 11:33
2 Mayıs Cumartesi maç programı içerisinde Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli mücadeleler yer alıyor. Böylece bugünün maç programı, hem yerli hem de yabancı liglerde rekabetin üst seviyeye çıktığı bir futbol günü olarak dikkat çekiyor.

1. LİG

  • 16:00 Bandırmaspor-Sivasspor (beIN Connect)
  • 16:00 Ümraniyespor-Keçiörengücü (beIN Connect)
  • 16:00 Esenler Erokspor-Pendikspor (beIN Connect)
  • 16:00 Çorum FK-Erzurumspor (beIN Connect)
  • 16:00 Iğdırspor - Amedspor ((beIN Connect)
  • 16:00 Bodrumspor-Sarıyer ((beIN Connect)

SÜPER LİG

  • 20:00 Samsunspor-Galatasaray (BeIN Sports 1)
  • 20:00 Trabzonspor-Göztepe (BeIN Sports 3)
  • 20:00 Fenerbahçe-Rams Başakşehir (BeIN Sports 2)

SERİE A

  • 16:00 Udinese-Torino (S Sport Plus)
  • 19:00 Como-Napoli (S Sport Plus)

LALİGA

  • 15:00 Villarreal-Levante (S Sport Plus)
  • 17:15 Valencia-Atletico Madrid (S Sport Plus)
  • 22:00 Osasuna-Barcelona (S Sport Plus)

PREMİER LİG

  • 17:00 Newcastle-Brighton (beIN Connect)
  • 17:00 Wolverhampton-Sunderland (beIN Connect)
  • 17:00 Brentford-West Ham (beIN Connect)
  • 19:30 Arsenal-Fulham (beIN Connect)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
