Bugünkü maç programı: 6 Nisan Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün karşılaşmaları!

Futbolseverler şimdiden bugünün maç programını araştırmaya başladı. Bugün maç var mı, hangi kanalda gibi sorular ön plana çıktı. 6 Nisan 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden geceye kadar sürecek maç programı, futbolseverlere keyif dolu anlar yaşatacak. Süper Lig kapanış maçı ve Napoli–Milan derbisi, günün en çok izlenecek karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 10:36
Futbolseverler için haftanın ilk günü de heyecan dolu karşılaşmalarla başlıyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi maç programı, Süper Lig'den Serie A'ya, La Liga'dan kritik mücadelelere kadar dopdolu bir fikstür sunuyor. Özellikle Napoli–Milan karşılaşması ve Süper Lig'deki kapanış maçı günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇI

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

  • 20:00 Kocaelispor – Rams Başakşehir FK (BeIN Sports 1)

İTALYA SERİE A

  • 13:30 Udinese – Como 1907 (S Sport 2 / S Sport Plus)
  • 16:00 Lecce – Atalanta (S Sport 2 / S Sport Plus)
  • 19:00 Juventus – Genoa (S Sport 2 / S Sport Plus)
  • 21:45 Napoli – AC Milan (S Sport 2 / S Sport Plus)

LA LİGA'DA GECE MAÇI

İspanya La Liga'da günün kapanışında önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

  • 22:00 Girona – Villarreal (S Sport / S Sport Plus)

