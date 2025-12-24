Trend Galeri Trend Yaşam Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün başlıyor! Bugün, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup aşaması maçları, Afrika Uluslar Kupası heyecanı ekranlara taşınıyor. Özellikle Samsunspor ile Eyüpspor arasındaki kritik kupa randevusu dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar listesi:

Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:10
Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

24 Aralık Çarşamba günü, sporseverler için dikkan çeken bir fikstür sunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda grupların ilk haftasında birbirinden zorlu mücadeleler oynanırken, Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda dev milli takımlar sahne alıyor. İşte, günün maç programı:

Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 ARALIK ÇARŞAMBA

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 Iğdır FK-Aliağa Futbol A.Ş. (A Spor)

15:30 Boluspor-Fethiyespor (A Spor)

18:00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor (A Spor)

20:30 Samsunspor-Eyüpspor (A Spor)

Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas

15:30 Burkina Faso-Ekvator Ginesi

18:00 Cezayir-Sudan

Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

20:30 Fildişi Sahili-Mozambik

23:00 Kamerun-Gabon

Bugünkü Maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?