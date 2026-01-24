Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak futbol karşılaşmaları, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve farklı organizasyonlarda sahne alacak maçlar yakından takip ediliyor. Günün maç programı kapsamında oynanacak karşılaşmalar ile bu müsabakaların yayın bilgileri futbol tutkunlarının odağında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 08:09
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 24 OCAK CUMARTESİ

Süper Lig

14:30 | Kayserispor - Rams Başakşehir

17:00 | Samsunspor - Kocaelispor

20:00 | Karagümrük - Galatasaray

1. Lig

13:30 | Serik Belediyespor - Esenler Erokspor

13:30 | Keçiörengücü - Boluspor

16:00 | Vanspor - Iğdır FK

19:00 | Pendikspor - BB Erzurumspor

İngiltere - Premier Lig

15:30 | West Ham - Sunderland

18:00 | Burnley - Tottenham

18:00 | Everton - Leeds United

18:00 | Fulham - Brighton

18:00 | Manchester City - Wolverhampton

20:30 | Bournemouth - Liverpool

İskoçya

18:00 | Aberdeen - Livingston (İskoçya)

Belçika

20:15 | Club Brugge - Zulte (Belçika)

22:45 | Leuven - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Suudi Arabistan

20:30 | Neom SC - Al-Ahli (Suudi Arabistan)

İspanya - LaLiga
16:00 | Rayo Vallecano - Osasuna
18:15 | Valencia - Espanyol
20:30 | Sevilla - Athletic Bilbao
23:00 | Villarreal - Real Madrid
Almanya - Bundesliga
17:30 | Bayern Münih - Augsburg
17:30 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen
17:30 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim
17:30 | Mainz 05 - Wolfsburg
17:30 | Heidenheim - RB Leipzig
20:30 | Union Berlin - Dortmund
İtalya - Serie A
17:00 | Como - Torino
20:00 | Fiorentina - Cagliari
22:45 | Lecce - Lazio
Fransa - Ligue 1
19:00 | Rennes - Lorient
21:00 | Le Havre - Monaco
23:05 | Marsilya - Lens
Hollanda - Eredivisie
18:30 | Ajax - Volendam
20:45 | NEC Nijmegen - PEC Zwolle
22:00 | PSV Eindhoven - NAC Breda
23:00 | Twente - Excelsior
Portekiz - Liga Portugal
18:30 | Moreirense - Santa Clara
21:00 | Arouca - Sporting Lizbon