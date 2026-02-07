Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için hafta sonu maratonu başlıyor. Trendyol Süper Lig'de Karadeniz derbisi sahne alırken, Premier Lig'de Manchester United ile Tottenham arasındaki kritik mücadele günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bundesliga, Serie A, La Liga ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de yıldız futbolcuların sahaya çıkacağı bu özel cumartesi, gün boyu sürecek maçlarla dolu dolu bir futbol şöleni sunacak. 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ve canlı yayın detayları futbolseverlerin gündeminde.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:04
7 Şubat Cumartesi, futbolseverler için dopdolu bir program sunuyor. Süper Lig'de Samsunspor-Trabzonspor derbisi öne çıkarken, Avrupa'da Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de kritik karşılaşmalar sahne alacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de yıldızların mücadelesiyle heyecan gün boyu sürecek. İşte bugünkü maçlar listesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 7 OCAK 2026

Süper Lig

14:30 Fatih Karagümrük – Antalyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Samsunspor – Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Hatayspor – Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Sarıyer – Sivasspor (TRT Spor)

16:00 Van Spor FK – Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Pendikspor – Amed SK (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Manchester United – Tottenham (beIN Sports 3)

18:00 Wolverhampton – Chelsea (beIN Sports 4)

18:00 Arsenal – Sunderland (beIN Sports 3)

18:00 Bournemouth – Aston Villa (beIN Sports MAX 1)

18:00 Fulham – Everton (beIN Connect)

18:00 Burnley – West Ham United (beIN Connect)

20:30 Newcastle United – Brentford (beIN Sports 3)

La Liga

16:00 Rayo Vallecano – Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Barcelona – Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Sevilla – Girona (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Real Sociedad – Elche (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

Serie A

20:00 Genoa – Napoli (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Fiorentina – Torino (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Ligue 1

19:00 Lens – Rennes (beIN Sports MAX 2)

21:00 Brest – Lorient (beIN Sports 4)

23:05 Nantes – Lyon (beIN Sports 4)

Bundesliga

17:30 Mainz 05 – Augsburg (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)

17:30 Heidenheim – Hamburg (S Sport Plus)

17:30 St. Pauli – Stuttgart (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

17:30 Wolfsburg – Borussia Dortmund (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)

17:30 Freiburg – Werder Bremen (S Sport Plus, Tivibu Spor 3)

20:30 Mönchengladbach – Bayer Leverkusen (S Sport Plus, Tivibu Spor

