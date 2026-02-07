Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için hafta sonu maratonu başlıyor. Trendyol Süper Lig'de Karadeniz derbisi sahne alırken, Premier Lig'de Manchester United ile Tottenham arasındaki kritik mücadele günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bundesliga, Serie A, La Liga ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de yıldız futbolcuların sahaya çıkacağı bu özel cumartesi, gün boyu sürecek maçlarla dolu dolu bir futbol şöleni sunacak. 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ve canlı yayın detayları futbolseverlerin gündeminde.

