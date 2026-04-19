Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 19 NİSAN 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 19.04.2026 11:45
Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün! 19 Nisan Pazar günü hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alıyor. Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yaparken, İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal arasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen dev mücadele Etihad'da oynanacak.

Süper Lig

14:30 Kasımpaşa – Alanyaspor (beIN Sports 1)
17:00 Samsunspor – Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Trabzonspor – Başakşehir (beIN Sports 1)

1. Lig

Boluspor – Adana Demirspor (TRT Spor)
Sipay Bodrum FK – BB Erzurumspor
Bandırmaspor – Amedspor
Yeni Çorumspor – Özbelsan Sivasspor
Alagöz Holding Iğdır FK – Siltaş Yapı Pendikspor
Ümraniyespor – Vanspor
Esenler Erokspor – Keçiörengücü

Premier League

16:00 Everton – Liverpool (Merseyside Derbisi) (beIN Sports 3)
16:00 Aston Villa – Sunderland
16:00 Nottingham Forest – Burnley
18:30 Manchester City – Arsenal

Serie A

13:30 Cremonese – Torino
16:00 Hellas Verona – Milan (S Sport 2)
19:00 Pisa – Genoa
21:45 Juventus – Bologna (S Sport 2)

Ligue 1

16:00 Monaco – Auxerre
18:15 Strasbourg – Rennes
18:15 Metz – Paris FC
18:15 Nantes – Brest
21:45 Paris Saint-Germain – Lyon (beIN Sports 2)

