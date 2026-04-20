BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

20 Nisan Pazartesi gününde futbol gündemi yoğun bir maç takvimiyle şekilleniyor. Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kritik mücadeleler oynanacak. Günün programında yer alan maçların başlama saatleri ve hangi kanallardan yayınlanacağına dair bilgiler de netlik kazanmış durumda.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:37
20 Nisan 2026 Pazartesi günü futbol arenasında yoğun bir maç trafiği yaşanıyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak karşılaşmaların programı ve yayın detayları netleşirken, günün öne çıkan mücadeleleri spor gündeminde yerini aldı. Kritik maçların sahne alacağı bu program, futbolseverlerin ilgisini gün boyunca canlı tutuyor.

SÜPER LİG

20:00 | Gaziantep FK – Kayserispor
beIN Sports 1
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
Hakem: Arda Kardeşler

PREMİER LİG

22:00 | Crystal Palace – West Ham United
beIN Sports 3

SERİE A

21:45 | Lecce – Fiorentina
S Sport Plus / Tivibu Spor 2

BASKETBOL

19:00 | Galatasaray – Anadolu Efes
beIN Sports Haber (ŞİFRESİZ)
Sinan Erdem Spor Salonu

VOLEYBOL

14:00 | Galatasaray Daikin – Aras Kargo
TRT Spor Yıldız
Sultanlar Ligi 5.'lik karşılaşması

HENTBOL

16:00 | Trabzon Büyükşehir Belediyesi – Beşiktaş
TRT Spor Yıldız
Erkekler Süper Ligi

