Bugünün TV yayın akışı listesi: 8 Nisan 2026 ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8 ve Kanal D'de neler var?

Bugün televizyonda ne var? sorusu izleyicilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Haftanın ortasında ekran başında keyifli vakit geçirmek isteyenler için 8 Nisan 2026 TV yayın akışı, gündüzden geceye uzanan dopdolu bir program akışı sunuyor. Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak yapımlar dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:48
8 Nisan 2026 TV yayın akışı izleyicilere oldukça geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan diziler ve programlar, 8 Nisan 2026 TV yayın akışı içerisinde en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Survivor 2026 gibi yapımlar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.45 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Pamuk Prenses ve Avcı (Yabancı Sinema)
8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya
8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çirkin (Tekrar)
  • 22.30 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Sandık Kokusu
  • 09.30 Siyah Kalp
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı (Tekrar)
  • 22.45 Güldür Güldür Show