Bulaşıklarınız Elmas Gibi Parlayacak! Makinenin O Gözüne Sakın Bunu Koymayın: Meğer Her Şeyi Mahvediyormuş...

Mutfaktaki en büyük yardımcınız bulaşıkları kirli mi çıkarıyor? Makinenizden çıkan bardakların buğulu, tabakların yağlı olması kader olmayabilir. "Makine bozuldu, yenisi mi alınmalı?" demeden önce kontrol edilmesi gerekenler var. Meğer çözüm sadece bir kürdan ve bir kase sirkede saklıymış. İşte bulaşık makinenizi ilk günkü performansına döndürecek o yöntemler...

Giriş Tarihi: 02.05.2026 14:30
Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan bulaşık makinesi, doğru kullanılmadığında ya da bakımı ihmal edildiğinde beklenen hijyeni sağlamayabiliyor. Özellikle bulaşık makinesinin temiz yıkamama problemi yaşayan kullanıcılar, hem zaman kaybı hem de ekstra iş yüküyle karşı karşıya kalabiliyor.

MAKİNENİZ NEDEN TEMİZ YIKAMIYOR? İŞTE GİZLİ SEBEPLER!

Bulaşık makinesinin performansının düşmesi her zaman teknik bir arıza olduğu anlamına gelmez. Çoğu zaman farkında olmadan yapılan şu hatalar bulaşıkların kirli çıkmasına neden oluyor:

TIKANMIŞ PERVANELER

Temiz su püskürtmeye yarayan pervane delikleri zamanla yağ ve yemek artıklarıyla tıkanır. Su ulaşmadığı için bulaşıklar kirli kalır.
KİRLİ FİLTRELER

Makinenin dibindeki filtreler su sirkülasyonunun kalbidir. Eğer bu filtre tıkanırsa, makine kirli suyu bulaşıkların üzerinde döndürmeye başlar.

YANLIŞ DİZİM VE AŞIRI YÜKLEME

Raflara kapasitesinden fazla eşya koymak, suyun her noktaya ulaşmasını engeller. Özellikle pervanelerin dönüşünü engelleyen büyük tencere dizimlerine dikkat!

5 ADIMDA MUCİZE TEMİZLİK

Bulaşıklarınızın "elmas gibi" parlaması için şu adımları takip edin:

KÜRDAN MUCİZESİ

Alt ve üst pervaneleri yuvasından çıkarın. Delikleri bir kürdan yardımıyla tek tek temizleyin. İçine kaçan artıkları musluk altında iyice durulayın.

SİRKE VE KARBONAT İKİLİSİ

Makinenin içine bir kase beyaz sirke koyup en yüksek sıcaklıkta boş çalıştırın. Program bittikten sonra tabanına karbonat serpip kısa bir program daha çalıştırın. Hem kireçten hem de kötü kokulardan eser kalmayacak!

FİLTRE TEMİZLİĞİ

Haftada en az bir kez ana filtreyi ve mikro filtreyi çıkarıp deterjanlı suyla fırçalayın.

TUZ VE PARLATICIYI İHMAL ETMEYİN

Tablet deterjan kullansanız bile bölgedeki su kireçliyse mutlaka ek tuz ve parlatıcı kullanın. Camlardaki o meşhur buğulu görünümün ilacı budur.

TAHLİYE HORTUMU KONTROLÜ

Makinenin arkasındaki tahliye hortumu bükülmüş mü? Eğer hortum diz hizasının altındaysa veya bükülmüşse kirli su dışarı atılamaz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör