Trend Galeri Trend Yaşam Bulutların arasındaki yarış: Dünyanın gökdelen devleri açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Gökyüzüne ulaşma tutkusu, modern çağın devasa kuleleriyle bambaşka bir boyuta taşındı. Artık şehirler sadece genişlikleriyle değil, bulutları delen yükseklikleriyle de yarışıyor. Peki, hangi ülke bu dikey yarışta ipi göğüslüyor? Gökdelen denince akla gelen o tanıdık ülkeler yerini koruyor mu, yoksa listenin zirvesinde sürpriz isimler mi var? Dünya devlerinin yer aldığı bu prestijli listede Türkiye'nin konumu ise ezber bozuyor. İşte dünyanın en çok gökdelene sahip ülkeleri ve Türkiye'nin şaşırtıcı sıralaması...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 15:59
Dünyanın en yüksek binaları söz konusu olduğunda, Asya ve Kuzey Amerika kıtaları arasındaki rekabet yıllardır sürüyor. Ancak 2026 verilerine göre, listenin en tepesindeki isim değişmediği gibi aradaki farkı da iyice açmış durumda. 150 metreden yüksek "tamamlanmış" bina sayılarına göre dünya devleri şöyle sıralanıyor:

30) SRİ LANKA

15 gökdelen

29) POLONYA

15 gökdelen

28) KUVEYT

18 gökdelen

27) KUZEY KORE

18 gökdelen

26) BAHREYN

19 gökdelen

25) ALMANYA

21 gökdelen

24) KOLOMBİYA

25 gökdelen

23) FRANSA

27 gökdelen

22) İSRAİL

40 gökdelen

21) VİETNAM

43 gökdelen

20) SUUDİ ARABİSTAN

44 gökdelen

19) MEKSİKA

52 gökdelen

18) KATAR

55 gökdelen

17) RUSYA

61 gökdelen

16) PANAMA

67 gökdelen

15) BREZİLYA

72 gökdelen

14) TÜRKİYE - AVRUPANIN ZİRVESİNDE

79 gökdelen

Türkiye, 79 adet gökdelen ile Avrupa'nın en çok gökdelene sahip ülkesi unvanını taşıyor. İstanbul, sahip olduğu gökdelen sayısıyla Londra, Paris ve Frankfurt gibi finans merkezlerini geride bırakarak Avrupa'nın en "yüksek" şehri konumunda.

13) SİNGAPUR

100 gökdelen

12) HİNDİSTAN

127 gökdelen

11) FİLİPİNLER

130 gökdelen

10) ENDONEZYA

139 gökdelen

9) TAYLAND

144 gökdelen

8) AVUSTRALYA

163 gökdelen

7) KANADA

178 gökdelen