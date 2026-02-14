Bulutların üzerinden yerin yedi kat altına! Kapadokya’nın ruhunu hissedeceğiniz o unutulmaz yolculuk rehberi!

Tarih boyunca Hititlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu eşsiz bölge, bugün de hem doğa hem kültür hem de deneyim odaklı seyahatlerin en gözde adresleri arasında... Kapadokya'yı arabayla keşfetmek ise yalnızca belli duraklara uğramaktan ibaret değil. Vadiler arasında uzanan yollar, taş evlerle çevrili sokaklar ve her virajda karşınıza çıkan sürpriz manzaralarla başlı başına bir yolculuk imkanı sunuyor.