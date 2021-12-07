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Burası Artvin'de deniz kıyısı! Baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Doğu Karadeniz yine ilginç bir mimari ile gündemde. Bu kez haber Doğu Karadeniz'in doğasıyla hayran bırakan küçük şehri Artvin'den geldi. Şehrin deniz kıyısındaki 8 metre yüksekliğindeki bir kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası görenleri tam anlamıyla kendine aşık ediyor! Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri şaşkına çeviriyor. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:13
Burası Artvin’de deniz kıyısı! Bu baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Artvin'de deniz kıyısındaki 8 metre yükseklikteki dev kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası dikkat çekiyor.

Burası Artvin’de deniz kıyısı! Bu baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri şaşkına çeviriyor.

Burası Artvin’de deniz kıyısı! Bu baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Burası Artvin’de deniz kıyısı! Bu baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor.

Burası Artvin’de deniz kıyısı! Bu baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

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