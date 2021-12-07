Trend Galeri Trend Yaşam Burası Artvin'de deniz kıyısı! Baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Burası Artvin'de deniz kıyısı! Baraka eğlence için yapılmıştı... Eşi benzeri yok

Doğu Karadeniz yine ilginç bir mimari ile gündemde. Bu kez haber Doğu Karadeniz'in doğasıyla hayran bırakan küçük şehri Artvin'den geldi. Şehrin deniz kıyısındaki 8 metre yüksekliğindeki bir kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası görenleri tam anlamıyla kendine aşık ediyor! Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri şaşkına çeviriyor. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:13 PAYLAŞ