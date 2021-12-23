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Burası Sibirya'nın buz kenti Norilsk! Sıcaklıklar eksi 55 dereceyi görüyor

Sibirya, dünyanın en soğuk bölgelerinin başında geliyor. Dünya üzerinde çok çetin şartlarda yaşanılan yerler var. Rusya'ya ait Sibirya bölgesindeki Norilsk kenti de bunlardan biri. İnsanlar buz dolabına benzetilen ve Kuzey Kutup Dairesi ile arasında sadece 400 km mesafe olan bu yerde ölüme meydan okuyor. Yıllık ortalama sıcaklıkların eksi 10 dereceleri bulduğu Norilsk'te eksi 55 derece soğuklukların görüldüğü de oluyor. Öte yandan Norilsk'in ilginç bir hikayesi de varç İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 10:30 PAYLAŞ