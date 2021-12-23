Burası Sibirya’nın buz kenti Norilsk! Sıcaklıklar eksi 55 dereceyi görüyor

Sibirya, dünyanın en soğuk bölgelerinin başında geliyor. Dünya üzerinde çok çetin şartlarda yaşanılan yerler var. Rusya'ya ait Sibirya bölgesindeki Norilsk kenti de bunlardan biri. İnsanlar buz dolabına benzetilen ve Kuzey Kutup Dairesi ile arasında sadece 400 km mesafe olan bu yerde ölüme meydan okuyor. Yıllık ortalama sıcaklıkların eksi 10 dereceleri bulduğu Norilsk'te eksi 55 derece soğuklukların görüldüğü de oluyor. Öte yandan Norilsk'in ilginç bir hikayesi de varç İşte detaylar...
Yerkürenin en soğuk ve acımasız yerlerinden birisi: Sibirya'ya ait Norilsk
Sibirya'nın Norilsk kenti, Kuzey Kutup Dairesi'ne 400 km mesafede ve yıllık ortalamanın eksi 10 derece civarında olduğu yer.
Yılın iki ayını tamamen karanlıkta geçiren bu kentin sakinleri zaman zaman eksi 55 dereceye varan soğuklarla başa çıkmaya çalışıyorlar.
Bu şehir dünyadan olan bağlantısını kesmiş gibi. Sadece bir şehre, Dudinka limanına demiryolu ile bağlı ve sanayi için kullanılıyor.
Bu şehri terk etmenin iki yolu var; ya Yenisey Nehri'nden aşağı doğru 2 bin kilometre yol gitmek ya da hava yolu.
Hava yolu dediysek de çok ciddiye almayın çünkü hava şartları o kadar kötü ki uçuşta haftalarca rötar olabilir.