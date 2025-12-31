Trend Galeri Trend Yaşam Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Lingo Türkiye'de!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burcu Cavrar, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. Dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte kelime avına çıkacak olan Cavrar'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar, yılbaşı öncesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki; Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte oynadığı diziler:

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:07
Burcu Cavrar, 2025 yılını TRT 1'in yarışması Lingo Türkiye'de noktalıyor. Özellikle yer aldığı dram türündeki projelerle bilinen Cavrar, bu kez bir yarışmacı olarak ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği "Hicran" karakteriyle gündemde olan oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu anlamlı yayında görev alacak. İşte Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde yer almıştır sorularının yanıtları.

BURCU CAVRAR KİMDİR?

Burcu Cavrar 28 Mart 1989'da İstanbul'da doğdu. Ramo, Yüz Yıllık Mucize ve Son Gün yapımlarıyla tanınan oyuncu şu anda Taşacak Bu Deniz dizisinde Hicran karakterine hayat veriyor.

Cavrar, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra hem sahnede hem ekranda oyunculuk kariyerine devam etti.

BURCU CAVRAR DİZİLERİ

Metruk Adam

Taşacak Bu Deniz

Ramo

Bir Kadın Tanıdım

