Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Lingo Türkiye’de!

Burcu Cavrar, 2025 yılını TRT 1'in yarışması Lingo Türkiye'de noktalıyor. Özellikle yer aldığı dram türündeki projelerle bilinen Cavrar, bu kez bir yarışmacı olarak ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği "Hicran" karakteriyle gündemde olan oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu anlamlı yayında görev alacak. İşte Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde yer almıştır sorularının yanıtları.