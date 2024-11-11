Burdur-Fethiye’de yaşanan zincirleme kazada ölü sayısı 2’ye çıktı: Nilüfer Ünal hayatını kaybetti…

Olay yerinde hayatını kaybeden Umutcan Attar'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Durumu ağır olan yaralılardan Nilüfer U., Burdur Devlet Hastanesi'nden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Kerem D. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Havali Ü.'nün de başka bir hastaneye sevk edildi.



