Bursa’da 7 yıl boyunca gizlemişlerdi! Nazar'ı alıkoyan babaanne ve 5 akrabası “insan ticaretinden” yargılanacak!

12'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Nazar S.'nin kayıp olarak aradığı 2019'dan bulunduğu tarihe kadar hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz ve emare bulunmaması nedeniyle 1'i tutuklu, 6 sanığın '18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Rebecca S.'nin 2019 yılında çocuğunun babası Umut K. ve babaannesi Hanife S. tarafından kaçırıldığına yönelik şikayet dilekçesi sunmasının ardından açılan davada Hanife S.'nin ceza aldığı, Umut K.'nin 2024 yılında vefat etmesinin ardından Başsavcılık tarafından soruşturma dosyasının yeniden açılarak araştırmalara devam edildiği ve babaanne Hanife S. hakkında adli kontrol kararı verildiği ve haftada 1 gün karakola imza vermeye gittiği kaydedildi. İddianamede, fiziki takip altında tutulan Hanife S.'nin imza atıp karakoldan ayrıldıktan sonra resmi kayıtlı bulunan evine gidip bir süre burada kaldığı, sonrasında ise başka bir ikamete gittiğinin tespit