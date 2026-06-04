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Bursa’da 7 yıl boyunca gizlemişlerdi! Nazar'ı alıkoyan babaanne ve 5 akrabası “insan ticaretinden” yargılanacak!
Bursa’da 7 yıl boyunca gizlemişlerdi! Nazar'ı alıkoyan babaanne ve 5 akrabası “insan ticaretinden” yargılanacak!
Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı Rebecca S.'ye (30) verilen Nazar S.'yi (8) alıkoyduğu belirlenip tutuklanan babaannesi Hanife S. (60) ile ona yardım ettiği saptanan 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 1'i tutuklu 6 sanık, '18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 16:12