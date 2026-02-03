Trend Galeri Trend Yaşam BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

2026 yılında yapılacak İOKBS bursluluk sınavı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim hayatına maddi katkı sağlamayı amaçlayan sınav için süreç netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre İOKBS, nisan ayında ülke genelinde aynı anda uygulanacak. Peki, MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

Giriş Tarihi: 03.02.2026 09:34
BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

MEB'in 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte İOKBS bursluluk sınavının tarihi netlik kazandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan İOKBS'de, burs almak isteyen adaylar sınav günü, başvuru tarihleri ve kılavuzda yer alan şartlara odaklanmış durumda. MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2026 TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

İOKBS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, bursluluk sınavı başvurularını genellikle sınav tarihinden 2–3 ay önce açıyor. Bu doğrultuda, 26 Nisan 2026'da yapılacak İOKBS için başvuru sürecinin Şubat 2026'nın ilk haftalarında başlaması öngörülüyor.

BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

BAŞVURU KILAVUZU VE ŞARTLAR

Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte;

Ailenin yıllık gelir sınırı

Başvuru koşulları

Sınav uygulama esasları

gibi detaylar netlik kazanacak. Adayların ve velilerin, güncel bilgileri MEB'in resmi duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?
BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?