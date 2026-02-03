BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2026: MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

MEB'in 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte İOKBS bursluluk sınavının tarihi netlik kazandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan İOKBS'de, burs almak isteyen adaylar sınav günü, başvuru tarihleri ve kılavuzda yer alan şartlara odaklanmış durumda. MEB ile İOKB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte detaylar...