Trend Galeri Trend Yaşam Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu

"Büyük Dövüş" ve orijinal adıyla "Warrior", aynı yapımı ifade eder. Film, zorlu bir geçmişe sahip iki kardeşin karma dövüş turnuvasında karşı karşıya gelmesini ve hem ringde hem de aile bağları içinde yaşanan çatışmaları konu alır. Spor draması türündeki yapım, sadece dövüş sahneleriyle değil, baba-oğul ilişkisi ve kardeş rekabeti üzerinden ilerleyen güçlü bir hikâyeyle öne çıkar.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 19:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 19:12
Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu

"Büyük Dövüş" (Warrior), karma dövüş turnuvasında yolları kesişen iki kardeşin hikâyesini anlatır. Zorlu geçmişleriyle yüzleşen karakterler, ringde rakip olurken aile içindeki kırgınlıklarını da yeniden yaşar. Film, dövüş sahnelerinin yanı sıra baba-oğul ilişkisi ve kardeşler arasındaki gerilim üzerinden güçlü bir dram sunar.

Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu

BÜYÜK DÖVÜŞ FİLMİNİN HİKÂYESİ

Büyük Dövüş, eski bir dövüşçünün yeniden ringlere dönüş sürecini konu alır. Hikâyede Tommy Riordan, alkol sorunlarını geride bırakmaya çalışan ve hayatını değiştirme çabasında olan babasını ziyaret eder. Babasının gerçekten değiştiğine ikna olamayan Tommy, ertesi gün daha önce Pete adlı profesyonel bir dövüşçüyle karşılaştıkları spor salonuna gider.

Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Geçmişte bu karşılaşmayı kazanan Tommy'nin maçı internette yayınlanmış ve kısa sürede büyük ilgi görmüştür. Bu süreçte, kazananın 5 milyon dolar ödül alacağı "Sparta" adlı büyük bir dövüş turnuvasının düzenleneceğini öğrenir. Bunun üzerine Tommy, babasından kendisini bu turnuva için hazırlamasını ister.

Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Oyuncular ve Karakterleri


Joel Edgerton – Brendan Conlon


Tom Hardy – Tom Conlon


Jennifer Morrison – Tess Conlon


Frank Grillo – Frank Campana


Nick Nolte – Paddy Conlon


Denzel Whitaker – Öğrenci


Bryan Callen – Kendisi


Kevin Dunn – Joe Zito

Büyük Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Warrior filmi konusu ve oyuncu kadrosu