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Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?

2010 yılında yaşanan ve tüm dünyada büyük ses getiren petrol sızıntısı ve patlama, sinema perdesine Büyük Felaket filmiyle taşındı. Deepwater Horizon adlı sondaj platformunda Teksas açıklarında meydana gelen patlama, ciddi bir çevre felaketine yol açarak hafızalara kazındı. Gerçek bir olaydan uyarlanan bu trajik hikâye, izleyiciyle güçlü bir şekilde buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu yapım, hem duygusal hem de gerilim dolu anlar sunuyor. İşte, Büyük Felaket filminin oyuncu kadrosu ve detayları...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 18:45
Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?

Gerçek bir olaydan uyarlanan Büyük Felaket filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Başrolde Mark Wahlberg'in yer aldığı yapım, orijinal adıyla Deepwater Horizon, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2016 yapımı film, aksiyon ve dram unsurlarını bir araya getirerek dikkat çekiyor. İşte Büyük Felaket filminin oyuncuları ve detayları…

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?

İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ OYUNCULARI

Mark Wahlberg

Dylan O'Brien

Kate Hudson

Kurt Russell

John Malkovich

Gina Rodriguez

Brad Leland

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?