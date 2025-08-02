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Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi gerçek hikaye mi?

2010 yılında yaşanan ve tüm dünyada büyük ses getiren petrol sızıntısı ve patlama, sinema perdesine Büyük Felaket filmiyle taşındı. Deepwater Horizon adlı sondaj platformunda Teksas açıklarında meydana gelen patlama, ciddi bir çevre felaketine yol açarak hafızalara kazındı. Gerçek bir olaydan uyarlanan bu trajik hikâye, izleyiciyle güçlü bir şekilde buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu yapım, hem duygusal hem de gerilim dolu anlar sunuyor. İşte, Büyük Felaket filminin oyuncu kadrosu ve detayları...