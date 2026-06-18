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Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye'nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Büyük İskender'in bile geçemediği o efsanevi kartal yuvası Termessos'un yıkık kapıları ardında yatan binlerce yıllık gizem nihayet çözüldü! Özel dijital teknolojilerle deşifre edilen gizli yazıtlar, hem tarihe meydan okuyan destansı bir bağımsızlık ilanını hem de kemik zarlarla bakılan şaşırtıcı antik kehanetleri gün yüzüne çıkardı. Geçmişin sır perdesini aralayan ve antik çağ insanlarının hayatlarına yön veren bu inanılmaz keşfin detaylarına inanamayacaksınız!

AA
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 15:13
Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Antalya'da Güllük Dağı Milli Parkı sınırlarındaki Termessos Antik Kenti'nin yıkılmış kapı bölgesinde yapılan araştırmalarda, kentin bağımsız olduğunun ilan edildiği yazıt ile "kehanet-fal" yazıtı tespit edildi.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Kartal yuvasını andıran konumuyla zorlu bir coğrafyada yer alan Termessos'taki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koçak başkanlığında yürütülüyor.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Çalışmalar kapsamında Prof. Dr. Mustafa Koçak ile Akdeniz Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Onur, antik kente 1880'li yıllarda gelen yabancı araştırmacıların belgelerinden o dönem ayakta olduğu tespit edilen ve günümüze yıkık bir şekilde ulaşan kent kapısında yazıtlı blokların bulunduğunu belirledi.

Kent kapısında yapılan araştırmalarda yıkıntılar arasında günümüze büyük oranda silinmiş şekilde ulaşan yazıtların yeri tespit edildi.

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Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

"BAĞIMSIZ TERMOSSOSLULARIN HAKLARI SONSUZA KADAR SÜRSÜN/BAKİ KALSIN"

Gözle bakıldığında okunamaz halde olan yazıtlar dijital modelleme sistemiyle 3 boyutlu bir şekilde ekrana yansıtıldı. Çeşitli teknolojik araçların da yardımıyla yazıtların üzerindeki yazılar okunabilir hale getirildi.

Savaşçılığı ve özgürlüğüne düşkünlüğüyle tarihi kaynaklarda yer alan Termossos'un giriş kapısındaki yazıtlardan birisinin kente gelen her kişinin görebileceği bir noktada bulunduğu belirlendi.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı kentteki bir yazıtın "bağımsızlık yazıtı" olduğu tespit edildi.

İncelemede, yazıtın üzerinde "Bağımsız Termossosluların hakları sonsuza kadar sürsün/baki kalsın." ifadesinin yer aldığı anlaşıldı.

Bölgede yapılan incelemede ayrıca aşık kemiğinin zar gibi kullanıldığı kehanet-fal yazıtı bulundu.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Aşık kemiğinden yapılan ve yüzeylerine çeşitli rakamların verildiği zarlarla kehanet-fal bakıldığının anlatıldığı yazıtta, "Bugün ticaret yapma. Niyet ettiğin yere gitme. Gitmek istediğin yere git." gibi yazılar olduğu belirlendi.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

"YAZITI GÖRENLER TERMESSOS'A GİRDİKLERİNİ ANLAYACAKLAR"

Kazı Başkanı Koçak, yazıtın Termessos'un bağımsızlığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Hem yazılı kaynaklardan hem de sikkelerden Termossos'un bağımsız bir kent olduğunu bildiklerini ifade eden Koçak, "Roma İmparatorluk döneminde de öncesinde de böyleydi. Termessos'un bağımsızlığı giriş kapısında kente gelen herkese de ilan ediliyor bu yazıtla. İlerleyen yıllarda bu kapıyı ayağa kaldırıp bağımsızlık yazıtının o dönemlerdeki gibi kente girenler tarafından görülmesini sağlayacağız." dedi.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Bağımsızlık yazıtının Termessos'u ziyaret edenlerin ilgisini çekeceğine inandığını dile getiren Koçak, "Bu kapı ayağa kalktığında 'Bağımsız Termessos sonsuza kadar baki kalsın' yazıtını görenler Termessos'a girdiklerini anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

KEHANET ŞİİRSEL BİR DİLLE SÖYLENİYOR

Prof. Dr. Fatih Onur da kehanet-fal yazıtına ilişkin bir çeşit zar olarak kullanılan 5 veya 7 aşık kemiğinin atıldığı bilgisini verdi.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Onur, 5'li sistemde 56, 7'li sistemde ise 120 varyasyonun bulunduğunu kemiklerin attıktan sonra gelen sayılara göre ilgili kısmın okunduğu ve o günkü falınızın ortaya çıktığını belirtti.

Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Termessos'taki sistemin 7'li olduğunu anlatan Onur, "Bize ulaşan 3 tane bu şekilde blok var. Bir tanesi görünen noktada. Kapıya gelip yolculuğa çıkacak bir kimsenin attığı aşık kemiğinin rakamlarına göre 'Yolculuğa çıkma', 'Ticaret yap' ya da 'Ticaret yapma' gibi ifadeler söyleniyor. Bu da şiirsel bir dille aktarılıyor." diye konuştu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör