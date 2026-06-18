Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye'nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü
Büyük İskender'in bile geçemediği o efsanevi kartal yuvası Termessos'un yıkık kapıları ardında yatan binlerce yıllık gizem nihayet çözüldü! Özel dijital teknolojilerle deşifre edilen gizli yazıtlar, hem tarihe meydan okuyan destansı bir bağımsızlık ilanını hem de kemik zarlarla bakılan şaşırtıcı antik kehanetleri gün yüzüne çıkardı. Geçmişin sır perdesini aralayan ve antik çağ insanlarının hayatlarına yön veren bu inanılmaz keşfin detaylarına inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 15:13