Büyük İskender bile geçememişti! Türkiye’nin gizemli kartal yuvasının sırrı çözüldü

Hem yazılı kaynaklardan hem de sikkelerden Termossos'un bağımsız bir kent olduğunu bildiklerini ifade eden Koçak, "Roma İmparatorluk döneminde de öncesinde de böyleydi. Termessos'un bağımsızlığı giriş kapısında kente gelen herkese de ilan ediliyor bu yazıtla. İlerleyen yıllarda bu kapıyı ayağa kaldırıp bağımsızlık yazıtının o dönemlerdeki gibi kente girenler tarafından görülmesini sağlayacağız." dedi.