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Büyük İskender'in sırrı Kırıkkale'de ortaya çıktı! Japon arkeolog açıkladı: "Burası sıradan bir yer değil, kayıp bir sarayın girişi!"
Büyük İskender'in sırrı Kırıkkale'de ortaya çıktı! Japon arkeolog açıkladı: "Burası sıradan bir yer değil, kayıp bir sarayın girişi!"
Kırıkkale'de, Japon arkeolog başkanlığında binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken Büklükale'de yapılan arkeolojik kazılarda, Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri tespit edildi. Ayrıca tarihi dönemi henüz belirlenemeyen bronz iğne, hayvan figürlü mühür, hayvan başlı kalıntı ve mühür baskılı kalıntılar da gün yüzüne çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 14:20