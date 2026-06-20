Buz gibi suların cesur Türk kadını 9 aylık bebeğiyle rekorlara yüzüyor! Hedefi Kuzey Kutbu’nda bir ilke imza atmak!

ÖZGÜN BIR NİTELİĞİN OLURSA YAPAY ZEKADAN KORKMAZSIN

- Bir psikolog ve sporcu gözüyle bakınca yapay zeka insanlık için bir tehdit mi, yoksa fırsat mı?

- Yapay zeka muazzam bir fırsat kapısı ama iş dünyasında ciddi bir anksiyete dalgası var. Özellikle gençlerde "Ben kimim?" sorusu doğmaya başladı. Çünkü artık her şeyi, her türlü metni veya tasarımı yapay zekaya yaptırabiliyorsunuz.

Peki o zaman sizi siz yapan, geriye kalan özgün niteliğiniz ne? Seni sen yapan, robotlaşmamış, kopyalanamaz özgün bir niteliğin olsun. İşte o zaman yapay zekadan korkmazsın. Eğer biz de robot gibi sadece kopyala-yapıştır yaparsak, yapay zeka tabii ki bizi geçer ve işimizi alır. Ama biz insan olarak özgün kişiliğimize sadık kalıp, kendimizi dönüştürüp yapay zekayı bir araç olarak çıkarlarımız için kullanırsak kazanan biz oluruz. En önemli şey zihinsel olarak esnek kalabilmek ve korkusuzca yaşayabilmek. Korkuyla hayat geçmez.



