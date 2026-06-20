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Buz gibi suların cesur Türk kadını 9 aylık bebeğiyle rekorlara yüzüyor! Hedefi Kuzey Kutbu'nda bir ilke imza atmak!
Buz gibi suların cesur Türk kadını 9 aylık bebeğiyle rekorlara yüzüyor! Hedefi Kuzey Kutbu'nda bir ilke imza atmak!
Bir yanda iki saatte bir emzirdiği 9 aylık bebeği Alya, diğer yanda Kuzey Kutbu'nun eksi derecelerdeki suları... Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yüzen ilk Türk olmaya hazırlanan Deniz Kayadelen ile, annelikle ekstrem spor arasındaki ince çizgiyi, güç savaşlarını ve insanlığın yeni korkusu yapay zekayı konuştuk: "Asıl mücadele buzlu sularda değil, yukarıda... Çünkü zirveye çıktıkça seni çekemeyenler artıyor."
Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 10:52