Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!
Hemen her evde bir mutfak klasiği haline gelen seyahat anılarını veya sipariş broşürlerini buzdolabının üzerinde sergileme alışkanlığı, teknik uzmanlardan gelen peş peşe uyarılarla sarsıldı. Renkli ve masum görünen bu magnetlerin, cihazların ısı dengesini bozarak gizliden gizliye elektrik faturanızı kabarttığı ve motor ömrünü kısalttığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 16:12