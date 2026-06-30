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Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

Hemen her evde bir mutfak klasiği haline gelen seyahat anılarını veya sipariş broşürlerini buzdolabının üzerinde sergileme alışkanlığı, teknik uzmanlardan gelen peş peşe uyarılarla sarsıldı. Renkli ve masum görünen bu magnetlerin, cihazların ısı dengesini bozarak gizliden gizliye elektrik faturanızı kabarttığı ve motor ömrünü kısalttığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 16:12
Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

Toplumda yaygın olarak inanılan "magnetlerin radyasyon yayarak yiyecekleri bozduğu" iddiası bilimsel olarak asılsız çıksa da, işin mekanik boyutu oldukça korkutucu.

Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

Eski tip buzdolapları ısıyı arkalarındaki teller vasıtasıyla dışarı atarken, modern No-Frost cihazlar estetik tasarımı korumak amacıyla ısı tahliyesini yan paneller ve ön kapak gövdesi üzerinden gerçekleştiriyor.

Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

ISI TAHLİYESİNİ ENGELLİYOR

Buzdolabının dış yüzeyini yoğun bir şekilde magnetlerle kaplamak, cihazın gövde üzerinden nefes almasını kalıcı olarak engelliyor.

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Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

Dışarı atılamayan ısı içeri yansıdığında, kompresör (motor) iç sıcaklığı düşürebilmek için normalden iki kat daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve bu durum cihazın ömrünü hızla tüketiyor.

Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

MENTEŞELERİ SARKITARAK GİZLİ HAVA KAÇAĞINA YOL AÇIYOR

Her bir magnetin ağırlığı tek başına önemsiz gibi görünse de, kapağa asılan onlarca seramik veya metal süsün bindirdiği toplam yük zamanla kilogramları buluyor.

Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

Bu sürekli ağırlık, zaman içerisinde buzdolabı kapak menteşelerinde milimetrik sarkmaların oluşmasına zemin hazırlıyor.

Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

Kapak sarktığında gövdeyi sarmalayan manyetik contalar görevini yapamaz hale geliyor ve içeriye sıcak hava sızmaya başlıyor.

Buzdolabına magnet yapıştıranlar dikkat: Meğer görünmeyen o hasara yol açıyormuş!

İçeri sızan sıcak havayı soğutmak için sürekli devreye giren buzdolabı, doğrudan aylık elektrik faturalarınızda fahiş artışlar olarak kendisini gösteriyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör