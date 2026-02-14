Trend Galeri Trend Yaşam Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncuları: Film nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan "Çakallarla Dans", ikinci filmiyle izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor. "Hastasıyız Dede" repliğiyle hafızalara kazınan film, dört kafadarın hapishaneden çıkış maceralarını ve içine düştükleri yeni "çakallıkları" konu alıyor. Peki, Çakallarla Dans 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Film nerede ve ne zaman çekildi? İşte fenomen serinin ikinci halkasına dair tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 19:03