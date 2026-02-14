Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncuları: Film nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan "Çakallarla Dans", ikinci filmiyle izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor. "Hastasıyız Dede" repliğiyle hafızalara kazınan film, dört kafadarın hapishaneden çıkış maceralarını ve içine düştükleri yeni "çakallıkları" konu alıyor. Peki, Çakallarla Dans 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Film nerede ve ne zaman çekildi? İşte fenomen serinin ikinci halkasına dair tüm merak edilenler.
|Oyuncu
|Karakter
|Şevket Çoruh
|Kayınço Gökhan
|İlker Ayrık
|Muhasebeci Servet
|Timur Acar
|Köfte Necmi
|Murat Akkoyunlu
|Del Piyero Hikmet
|Didem Balçın
|Fatma
|Doğa Rutkay
|Leyla Şekerci
|Altan Gördüm
|Tayyar Abi
|Ceyhun Yılmaz
|Adem
|Ömür Gedik
|Call Center Müdürü
|Nazenin Tokuşoğlu
|Catering Şirketi Müdürü
|Nihat Sırdar
|Film Eleştirmeni
|Kenan Ece
|Berkant Yücedal
|Simge Fıstıkoğlu
|Gazeteci Berna
|Hakan Bilgin
|Berber Hüseyin
|Mehmet Ali Kaptanlar
|Profesör
|Özge Uzun
|Avukat