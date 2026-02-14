Trend Galeri Trend Yaşam Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncuları: Film nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan "Çakallarla Dans", ikinci filmiyle izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor. "Hastasıyız Dede" repliğiyle hafızalara kazınan film, dört kafadarın hapishaneden çıkış maceralarını ve içine düştükleri yeni "çakallıkları" konu alıyor. Peki, Çakallarla Dans 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Film nerede ve ne zaman çekildi? İşte fenomen serinin ikinci halkasına dair tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 19:03
Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği ve senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, 2012 yılında vizyona girerek ilk filmin başarısını perçinledi. "Çakallık yapma" mottosuyla yola çıkan Kayınço Gökhan, Del Piyero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet, bu kez özgürlüğe giden yolda tıbbi bir deneyin parçası olmayı kabul ediyorlar.

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU

İlk film olan Çakallarla Dans filmi sonunda işledikleri suçlar nedeniyle hapishaneye giren Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Del Piero Hikmet ve Köfte Necmi zor günler geçirmektedirler. Ayrıca çok sevdikleri ve para kazandıkları futbolu ve mahalledeki arkadaşları ile yakınlarını özlemektedirler.

Hapishanede bulundukları esnada yapılacak olan tıbbi bir deney için kobay olmaya razı olurlar. Böylece hapishaneden de şartlı tahliye olabileceklerdir. Şartlı tahliyeleri yapılan film kahramanları suç önleyen ilaçları kullanmaya başlarlar. Dışarı çıktıklarında kendi aralarında artık çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ancak unuttukları asıl mesele ise çakal olmak değil de, çakallarla dans edebilmenin zorluğudur.

ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI

Oyuncu Karakter
Şevket Çoruh Kayınço Gökhan
İlker Ayrık Muhasebeci Servet
Timur Acar Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu Del Piyero Hikmet
Didem Balçın Fatma
Doğa Rutkay Leyla Şekerci
Altan Gördüm Tayyar Abi
Ceyhun Yılmaz Adem
Ömür Gedik Call Center Müdürü
Nazenin Tokuşoğlu Catering Şirketi Müdürü
Nihat Sırdar Film Eleştirmeni
Kenan Ece Berkant Yücedal
Simge Fıstıkoğlu Gazeteci Berna
Hakan Bilgin Berber Hüseyin
Mehmet Ali Kaptanlar Profesör
Özge Uzun Avukat
Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semt ve mekânlarında 4 hafta sürmüştür.