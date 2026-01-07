Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları: Çakallarla Dans 4 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bir gün Berber Hüseyin, kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla ortaya çıkar. Almanya, Stuttgart'taki dayıoğlu vefat ettiğinde ona vasiyet olarak neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.