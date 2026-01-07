Trend Galeri Trend Yaşam Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları: Çakallarla Dans 4 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının en uzun soluklu ve sevilen komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans 4, "Fikirtepe'nin has çocukları"nın bu kez bir define haritasının peşinde atıldıkları maceraları konu alıyor. Fenomen karakterlerin ekonomik sıkıntılarla boğuşurken buldukları bir umut ışığıyla Edirne yollarına düştüğü film, serinin ruhunu yansıtan absürt mizahıyla dikkat çekiyor. Peki, Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman ve nerede çekildi? İşte kahkaha dolu yapımın tüm detayları.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:30
Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosunu ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin kaleme aldığı 2016 yapımı Çakallarla Dans 4, serinin üçüncü filmi olan "Sıfır Sıkıntı"nın devamı niteliğindedir. Film, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aynı evde yaşamak zorunda kalan dört kafadarın, başlarına gelen trajikomik olayları ve "çakallık" yapmadan zengin olma hayallerini beyazperdeye taşıyor.

ÇAKALLARLA DANS 4

Serinin sevilen karakterleri, Fikirtepeli dört kafadar Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler nedeniyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlaması zor bir şeydir.

Bir gün Berber Hüseyin, kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla ortaya çıkar. Almanya, Stuttgart'taki dayıoğlu vefat ettiğinde ona vasiyet olarak neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Derya Şensoy - Mihriban
Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

Filmin pek çok sahnesi İstanbul Fikirtepe'de çekildi.