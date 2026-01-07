Trend
Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları: Çakallarla Dans 4 filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Türk sinemasının en uzun soluklu ve sevilen komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans 4, "Fikirtepe'nin has çocukları"nın bu kez bir define haritasının peşinde atıldıkları maceraları konu alıyor. Fenomen karakterlerin ekonomik sıkıntılarla boğuşurken buldukları bir umut ışığıyla Edirne yollarına düştüğü film, serinin ruhunu yansıtan absürt mizahıyla dikkat çekiyor. Peki, Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman ve nerede çekildi? İşte kahkaha dolu yapımın tüm detayları.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:30