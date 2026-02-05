Trend Galeri Trend Yaşam Cam kenarındaki küfü anında ortadan kaldırıyor! Pencere önüne bir kase koyun, tek gecede etkisine inanamayacaksınız...

Havaların soğumasıyla birlikte değişen ev içerisindeki sıcaklık dengesi, pencerelerin buğulanmasına veya üzerinde su birikintilerinin görülmesine neden olabiliyor. Özellikle pencere üzerinde su birikintileri ve buğulanmayla kendini belli eden bu değişiklik, bir süre sonra kuruduğunda pencere üzerinde izlerin kalmasına neden olabiliyor. Ancak, bu sorunu ortadan kaldırmanın oldukça pratik bir yolu var. Cam kenarına koyduğunuz anda etkisiyle şaşırtan bu malzeme ile yoğuşmayı tamamen önleyebilir, pencere kenarındaki nem birikimini ortadan kaldırabilirsiniz.

