Cam kenarındaki küfü anında ortadan kaldırıyor! Pencere önüne bir kase koyun, tek gecede etkisine inanamayacaksınız...

Havaların soğumasıyla birlikte değişen ev içerisindeki sıcaklık dengesi, pencerelerin buğulanmasına veya üzerinde su birikintilerinin görülmesine neden olabiliyor. Özellikle pencere üzerinde su birikintileri ve buğulanmayla kendini belli eden bu değişiklik, bir süre sonra kuruduğunda pencere üzerinde izlerin kalmasına neden olabiliyor. Ancak, bu sorunu ortadan kaldırmanın oldukça pratik bir yolu var. Cam kenarına koyduğunuz anda etkisiyle şaşırtan bu malzeme ile yoğuşmayı tamamen önleyebilir, pencere kenarındaki nem birikimini ortadan kaldırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:30
Kış aylarında içerideki sıcaklık ve nemli hava, soğuk yüzeyler ile temas ettiğinde su damlacıkları meydana geliyor.

Bu damlacıklar zamanla duvar köşelerinde, pencere kenarlarında ve mobilya arkalarında rutubet birikmesine neden olabiliyor.Peki, önlemek için ne yapabilirsiniz? İşte etkisiyle sizleri şaşırtacak o tüyo…

BİR KASE KOYUN! ANINDA ETKİ EDİYOR

Cam kenarlarında meydana gelen terleme, buğulanma, rutubet ve nem gibi durumlar normalde havanın içerisinde gaz halinde bulunan su buharının sıvılaşması ile meydana geliyor.

Havaların soğuk seyrettiği bu günlerde de ev içerisinde oluşan yoğuşma, önlem alınmadığı zaman küf problemini de beraberinde getiriyor.

Pencerenizin önü buğulanmasın veya ıslanmasın istiyorsanız yakın bir bölgeye bir kase tuz koyabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde, sağlık açısından evdeki bireylere zarar verme ihtimali bulunan küf gibi sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Cam kenarına ekleyeceğiniz bir kase tuz, bu görevi işlevli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olabilir.

ODA SICAKLIĞINI DENGEDE TUTUN

Pencereler ve odanın diğer alanları arasındaki sıcaklık farkını azaltmak için oda sıcaklığını dengede tutmak önemlidir.

Bunun için merkezi ısıtma veya elektrikli ısıtıcılarınızdan destek alabilirsiniz. Pencere önlerine veya yakınına yerleştirilen elektrikli ısıtıcılar, cam yüzeyin sıcak kalmasını sağlayarak yoğuşma riskinin minimuma inmesini sağlayabilir.

TUZ YERİNE BUNU DA KULLANABİLİRSİNİZ

Kullanabileceğiniz bir başka alternatif de tuz yerine pirinç kullanmak olabilir. Pirinç de aynı tu gibi havadaki fazla nemi emerek buğulanmanın azalmasına yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda çok sayıda bitki bulundurmak da nem seviyesinin artmasına destek olacağından soğuk havalarda az su isteyen bitkileri pencere kenarlarınıza yerleştirebilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Pencereleri düzenli olarak temizleyerek yoğuşmanın oluşturduğu leke ve kirlerin birikmesini önleyebilirsiniz.

Bu konuda bulaşık deterjanı oldukça işine yarayacaktır. Deterjan, su damlacıklarının yüzeye tutunmasını zorlaştıracağından, ince bir tabaka halinde camlarınıza sürdüğünüzde su birikiminin önlenmesini sağlayabilirsiniz.