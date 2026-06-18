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Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...
Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...
Dünya genelinde çöplükleri dolduran milyonlarca ton cam atığı ortadan kaldıracak, altyapı sektöründe devrim niteliğinde yeni bir adım atıldı. Gerçekleştirilen bu projeyle, kırık cam şişeler yollardaki çukurları onarmak ve yeni asfalt üretmek için kullanılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:35