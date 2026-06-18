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Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Dünya genelinde çöplükleri dolduran milyonlarca ton cam atığı ortadan kaldıracak, altyapı sektöründe devrim niteliğinde yeni bir adım atıldı. Gerçekleştirilen bu projeyle, kırık cam şişeler yollardaki çukurları onarmak ve yeni asfalt üretmek için kullanılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:35
Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

İlk bakışta "Cam Yol" ifadesi sürücülerde büyük bir endişe yaratsa da teknik olarak araç lastiklerine veya yayalara zarar verebilecek hiçbir kesici cam parçası yüzeyde açıkta kalmıyor.

Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Toplanan atık şişeler ve kavanozlar, özel tesislerde kırma işlemlerinden geçirilerek neredeyse ince bir kum tanesi boyutuna getiriliyor.

Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Bu sıra dışı girişimin arkasındaki ana neden, bölgedeki Tafaigata çöplüğünün kapasitesinin tamamen dolmuş olması ve acil atık azaltma stratejilerine ihtiyaç duyulmasıydı.

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Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Yapılan araştırma verilerine göre, 2021'den bu yana 700 tondan fazla cam çöpe gitmekten kurtarıldı ve bunun 168 tonu kırılılarak asfaltta, betonda ve kaldırım taşlarında kullanılmaya başlandı.

Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Uzmanlar, yeni malzemenin ağır vasıta trafiği, ani sıcaklık değişimleri ve neme karşı dayanıklılığını ölçmek için ilk saha testlerini özellikle 'çukurların yama onarımı' yöntemiyle gerçekleştirdi. Eğer bu deneysel aşama uzun vadeli performans testlerini başarıyla geçerse, cam asfaltın kullanım alanı genişletilecek.

Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Yeni malzeme, yol yüzeyinin pürüzsüzlüğünü geri kazandırırken asfaltın yapısını bozan su sızmasını en aza indiriyor. Kırılan atık camlar ise sadece yollarda değil; kalıplanmış betonlarda, kaldırım taşlarında ve yapı bloklarında da değerlendiriliyor.

Cam yol mu? Çöpten çıkan tonlarca kırık şişeyi yollara serdiler! Meğer asıl amaçları...

Sıra dışı bir malzeme değişikliği içerdiği için cam elyaf kaplamanın uzun vadeli dayanıklılığı uzmanlar tarafından kontrollü bir test aşamasında izleniyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör