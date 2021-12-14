Çanakkale’de sel felaketi! Şiddetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı tarım arazileri ve seraları su bastı. Seralarının zarar gördüğünü belirten bir vatandaş, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok" dedi. İşte detaylar.
Biga'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Gümüşçay beldesi ile Çeşmealtı köyü arasında bulunan sera ve tarım alanları zarar gördü.
Gümüşçaylı üretici Bünyamin Ercan'a ait 14 dönüm alandaki 7 sera sular altında kaldı.
"YÜKSELEN SULAR SERALARIMIZA İNDİ"
Seralarının zarar gördüğünü belirten Bünyamin Ercan'ın annesi Saniye Ercan, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok" dedi.
"ARAZİ ŞARTLARI SUYUN TAHLİYESİNDE YETERSİZ KALMAKTADIR"
Öte yandan Biga İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Aşırı yağış olduğundan yol giderleri ve arazi şartları suyun tahliyesinde yetersiz kalmaktadır.
Mümkünse çok acil işimiz yoksa bugün riskli yolları kullanmayalım. Özellikle düşük araçlar su birikintisi olmuş ve üzerinden su akmakta olan yollarda çok ama çok dikkatli olmalı" diye konuştu.