Cani baba 2 evladını öldürüp intihar etmişti! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Hanginize yanayım...

Cani baba 2 evladını öldürüp intihar etmişti! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Hanginize yanayım...

Adana'da 1,5 yıl önce eşinden boşanan İbrahim Kiracı (46) önceki gün Kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son vermişti. Olayın ardından sinir krizleri geçiren anne Nazan Kiracı'nın mezarlıktaki ağıtları yürekleri dağladı. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan acılı anne, "Hanginize yanayım yavrularım? Bu acıya nasıl dayanağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 25.12.2025 16:03
Adana'da önceki gece kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son veren İbrahim Kiracı'nın (46), korkunç olayı işledikten sonra ev sahibini arayıp "Çocuklarımı öldürdüm, gelin cenazelerini alın" dediği öğrenildi.

Evde bulunmayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis iki çocuk ile aynı tabancayla yaşamına son veren babanın cansız bedenleriyle karşılaştı.

İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı ve bu yüzden bunalıma girerek olayı gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor. Mezarlıkta çocuklarının cenazelerine sarılan anne Nazan Kiracı (42), "Nasıl kıldın yavrularıma. Onlar benim güzellerimdi. Hanginize yanayım yavrularım" diyerek ağıtlar yaktı.

HATAY'DAN ADANA'YA TAŞINDILAR

2 çocukları bulunan İbrahim-Nazan Kiracı çifti, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinden Adana'ya yerleşti. Aynı zamanda akraba olan çift, yakınlarının vazgeçirmek istemelerine rağmen 1,5 yıl önce boşandı. 2 çocuk babada kaldı. Baba ve çocukları Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi'nde tuttukları kiralık evde yaşamaya başladı.

Önceki gece, eşinden ayrılması yüzünden bunalıma giren İbrahim Kiracı, ses çıkmaması için her iki çocuğunun ağzını yastıkla bastırıp ateş ederek hayatlarına son verdi. Daha sonra ev sahibini arayan İbrahim Kiracı, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabancayı şakağına dayayarak yaşamına son verdi.

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatlarını kaybeden 2 kardeş Adana'da Ali Hocalı Köyü'nde, baba ise Hatay'da toprağa verildi. İki çocuğunu kaybeden anne Nazan Kiracı, evlatlarının ardından ağıtlar yaktı. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma?

Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım. Hanginize yanayım yavrularım? Bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.