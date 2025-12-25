Cani baba 2 evladını öldürüp intihar etmişti! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Hanginize yanayım...

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatlarını kaybeden 2 kardeş Adana'da Ali Hocalı Köyü'nde, baba ise Hatay'da toprağa verildi. İki çocuğunu kaybeden anne Nazan Kiracı, evlatlarının ardından ağıtlar yaktı. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma?