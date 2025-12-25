Trend
Galeri
Trend Yaşam
Cani baba 2 evladını öldürüp intihar etmişti! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Hanginize yanayım...
Cani baba 2 evladını öldürüp intihar etmişti! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Hanginize yanayım...
Adana'da 1,5 yıl önce eşinden boşanan İbrahim Kiracı (46) önceki gün Kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son vermişti. Olayın ardından sinir krizleri geçiren anne Nazan Kiracı'nın mezarlıktaki ağıtları yürekleri dağladı. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan acılı anne, "Hanginize yanayım yavrularım? Bu acıya nasıl dayanağım?" diyerek gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 16:03