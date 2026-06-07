Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni haftaya hazırlanan piyasa takipçileri, gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altındaki güncel seviyeleri araştırırken, döviz kurlarındaki son gelişmeleri de yakından izliyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:18
CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler değerli metal fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fiziki altına olan talep de canlılığını koruyor. Bu nedenle güncel altın fiyatları gün boyunca yoğun ilgi görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.540,00
SATIŞ: 10.648,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.408,30
SATIŞ: 6.409,16

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.971,00
SATIŞ: 43.638,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.051,00
SATIŞ: 42.051,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 43.099,00
SATIŞ: 43.496,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.093,00
SATIŞ: 21.289,00

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör