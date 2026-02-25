Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

25 Şubat altın fiyatları haftanın yeni işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik fiyatlara yansıyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 11:31
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında 25 Şubat itibarıyla güncel rakamlar belli olmaya başladı. Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, piyasalardaki gelişmelere paralel olarak şekilleniyor. Gün içi işlemler dikkatle izlenirken döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte altın piyasasında yaşanan son gelişmeler bugün mercek altında.

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.129,00 TL
SATIŞ: 12.293,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 49.178,00 TL
SATIŞ: 49.923,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 48.367,00 TL
SATIŞ: 48.909,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.302,30 TL
SATIŞ: 7.303,21 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.769,36 TL
SATIŞ: 7.097,91 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ! 25 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 24.258,00 TL
SATIŞ: 24.570,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ